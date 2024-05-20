Пн, 20.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В понедельник прогремят грозы, местами возможен град

rus.tvnet.lv/LETA
CopyTelegram Whatsapp
Фото: Diāna Lozko/LETA

В понедельник во многих регионах Латвии пройдут дожди, местами прогремят грозы, прогнозируют синоптики.

Во время грозы возможны сильные ливни, град и мощные порывы ветра.

В течение дня ветер будет слабым, на побережье ожидается умеренный северный ветер.

Солнце прогреет воздух до +22...+25 градусов, на побережье - до +19 градусов.

В Риге понедельник будет солнечным, дождевые и грозовые облака могут пройти мимо столицы. Температура воздуха составит до +23...+24 градусов.

Галерея: Весна в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх