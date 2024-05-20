В понедельник прогремят грозы, местами возможен град

В понедельник во многих регионах Латвии пройдут дожди, местами прогремят грозы, прогнозируют синоптики.
Во время грозы возможны сильные ливни, град и мощные порывы ветра.
В течение дня ветер будет слабым, на побережье ожидается умеренный северный ветер.
Солнце прогреет воздух до +22...+25 градусов, на побережье - до +19 градусов.
В Риге понедельник будет солнечным, дождевые и грозовые облака могут пройти мимо столицы. Температура воздуха составит до +23...+24 градусов.
Галерея: Весна в Латвии
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