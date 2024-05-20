До +28 градусов! Во второй половине недели ожидается летняя погода

До среды температура воздуха будет +21...+25 градусов, на побережье - +17...+20 градусов. Ночная температура составит +8...+14 градусов, на северо-востоке местами до +6 градусов.

Во вторник и среду местами, преимущественно на юге, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Во второй половине недели дожди и грозы наиболее вероятны на западе Латвии.

Температура воздуха ночью не опустится ниже +9...+15 градусов, а днем воздух прогреется до +23...+28 градусов, в отдельных районах на побережье будет немного прохладнее.

Температура воды в реках и озерах продолжит повышаться, во многих местах превысив +20 градусов. В море в ближайшие дни из-за ожидаемого восточного ветра морская вода будет ледяной, более теплой она будет только на Курземском побережье Рижского залива.

Галерея: Летняя погода

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