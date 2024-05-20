Во вторник в некоторых районах ожидается гром

В понедельник во второй половине дня в Латвии местами ожидаются сильный дождь и гроза. Ночью небо постепенно прояснится, местами пройдут кратковременные дожди. Температура понизится до +7...+13 градусов при слабом северо-восточном ветре.

Во вторник днем в южных районах Латвии образуются новые дождевые и грозовые облака, а в Видземе и на севере Курземе небо будет преимущественно ясным.

Днем будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, воздух прогреется до +21...+25 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +17...+20 градусов.

В Риге во вторник ожидается сухая и солнечная погода, ветер от слабого до умеренного с северо-востока. Температура воздуха опустится до +13 градусов ночью, днем повысится до +23...+24 градусов, в Юрмале - до +19 градусов.

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