Во вторник в южных районах страны ожидаются грозы

Температура воздуха повысится до +21...+25 градусов, на Курземском побережье до +17...+20 градусов.

В Риге сохранится сухая и солнечная погода со слабым или умеренным ветром с северо-востока. Воздух прогреется до +24 градусов, в Юрмале - до +19 градусов.