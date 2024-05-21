Во вторник в южных районах страны ожидаются грозы

Во вторник, 21 мая, на большей части Латвии будет сухая погода, а в южных районах страны возможны дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха повысится до +21...+25 градусов, на Курземском побережье до +17...+20 градусов.
В Риге сохранится сухая и солнечная погода со слабым или умеренным ветром с северо-востока. Воздух прогреется до +24 градусов, в Юрмале - до +19 градусов.
На северо-востоке страны действует желтое предупреждение о высоком риске лесных пожаров.
Галерея: Теплая погода в Латвии
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