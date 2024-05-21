В среду преимущественно сохранится сухая и солнечная погода

В среду в Латвии сохранится солнечная и жаркая погода, только в южных регионах возможны кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Ночью будет дуть слабый и умеренный восточный, северо-восточный ветер, температура воздуха составит +9...+14 градусов, местами на северо-востоке - до +7 градусов.
Днем восточный, северо-восточный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, в Курземе - до 15 метров в секунду. Максимальная температура днем составит +22...+26 градусов, в Курземе на побережье Рижского залива будет +18...+21 градус.
В Риге среда будет солнечной, температура воздуха составит от +14 градусов на восходе до +25 градусов днем.
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