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В среду преимущественно сохранится сухая и солнечная погода

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

В среду в Латвии сохранится солнечная и жаркая погода, только в южных регионах возможны кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Ночью будет дуть слабый и умеренный восточный, северо-восточный ветер, температура воздуха составит +9...+14 градусов, местами на северо-востоке - до +7 градусов.

Днем восточный, северо-восточный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, в Курземе - до 15 метров в секунду. Максимальная температура днем составит +22...+26 градусов, в Курземе на побережье Рижского залива будет +18...+21 градус.

В Риге среда будет солнечной, температура воздуха составит от +14 градусов на восходе до +25 градусов днем.

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