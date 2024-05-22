В Латвии ожидается солнечный, но ветреный день

В среду, 22 мая, в Латвии будет солнечно, немного усилится восточный ветер, прогнозируют синоптики.
Местами на юге страны, главным образом у Даугавпилса, возможны кратковременные дожди и грозы.
Восточный ветер будет дуть порывами со скоростью 8-13 метров в секунду, в Курземе - до 15 метров в секунду.
Температура воздуха поднимется до +21...+26 градусов, только на побережье Рижского залива в Курземе столбики термометров не превысят отметки +20 градусов.
В Риге сохранится сухая и солнечная погода, ожидаются порывы восточного, северо-восточного ветра до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до +24...+25 градусов.
В северо-восточной части страны действует желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.
Галерея: Хорошая погода в Латвии
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