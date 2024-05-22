Синоптики сделали прогноз, как долго продержится жара в Латвии

И во второй половине этой недели, и на следующей неделе солнце иногда будет скрываться за облаками, которые местами принесут кратковременные дожди и грозы.

В отдельных местах вероятны сильные ливни и порывы ветра, а также град. Прогнозируется, что больше осадков выпадет в Курземе, а наиболее сухая и солнечная погода ожидается в восточной части страны.

Ветер - юго-восточный, преимущественно слабый до умеренного, на побережье временами будет дуть морской бриз.

Температура воздуха ночью понизится до +9...+17 градусов, максимальная температура днем составит +23...+28 градусов, на следующей неделе в некоторых районах возможна жара до +30 градусов. Более свежий воздух днем сохранится местами на побережье под влиянием ветра с моря.

Солнечное ультрафиолетовое излучение станет немного интенсивнее. Вода в реках и озерах во многих местах прогреется выше +20 градусов, однако морская вода на большей части побережья Латвии будет ледяной.

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