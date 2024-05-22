В четверг ожидается жара до +27 градусов, местами возможны грозы

Ночь будет преимущественно ясной, осадков не ожидается. Температура воздуха составит +10...+15 градусов при слабом или умеренном восточном ветре.

Днем облачность усилится, дожди и грозы ожидаются в основном на юге и западе страны. Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, при грозе ветер усилится.

Максимальная температура воздуха в четверг составит +24...+27 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - +19...+23 градуса.

В Риге ночью и утром будет ясно, затем облачность усилится, возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха составит +15 градусов, а днем воздух прогреется до +26 градусов.

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