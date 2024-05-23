На некоторых рижских пляжах вода прогрелась до +20 градусов

До +20 градусов вода прогрелась в Кишэзерсе, в Даугаве на Луцавсале и в озере Бабелитис.

Температура воды в Даугаве на Кипсале составляет плюс 17 градусов, на Румбуле - плюс 14 градусов, в Вакарбулли - плюс 13 градусов.

Всего в Риге восемь официальных мест для купания - Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, Бабелитис, Кипсала, Луцавсала и Луцавсалский залив.

Спасатели муниципальной полиции обеспечивают безопасность отдыхающих во всех официальных местах купания, а также на Кишэзерсе, который еще не получил статус официального места купания.

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