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На некоторых рижских пляжах вода прогрелась до +20 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Пляж на Луцавсале
Пляж на Луцавсале Фото: Evija Trifanova/LETA

Температура воды в местах купания в Риге уже достигла +20 градусов, сообщили агентству LETA в муниципальной полиции, которая содержит спасательные станции на столичных пляжах.

До +20 градусов вода прогрелась в Кишэзерсе, в Даугаве на Луцавсале и в озере Бабелитис.

Температура воды в Даугаве на Кипсале составляет плюс 17 градусов, на Румбуле - плюс 14 градусов, в Вакарбулли - плюс 13 градусов.

Всего в Риге восемь официальных мест для купания - Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, Бабелитис, Кипсала, Луцавсала и Луцавсалский залив.

Спасатели муниципальной полиции обеспечивают безопасность отдыхающих во всех официальных местах купания, а также на Кишэзерсе, который еще не получил статус официального места купания.

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