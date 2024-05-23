В пятницу ожидается жара до +28 градусов; местами возможны грозы

День будет преимущественно солнечным. Ожидается, что во второй половине дня местами в западной и центральной частях страны, но главным образом в Курземе, образуются дождевые и грозовые облака.

Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, под влиянием грозовых облаков в Курземе он сменит направление на переменчивое и станет порывистым.

В Риге в последний день рабочей недели ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха повысится до +27...+28 градусов.

В северо-восточной части страны в силе желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Температура воды в большей части рек и озер составляет +15...+22 градуса, в море - преимущественно +6...11 градусов, местами на Курземском побережье Рижского залива - до +18 градусов.

Галерея: Пляжи в Латвии

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