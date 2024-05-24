До +30 градусов! Жара в Латвии продолжится на выходных и на следующей неделе

Последние суббота и воскресенье мая будут преимущественно солнечными, местами возможны кратковременные дожди и интенсивные грозовые ливни с градом. Наибольшая вероятность осадков прогнозируется в Курземе. Ветер будет преимущественно слабым.

Температура воздуха на восходе составит +9...+17 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +25...+29 градусов, немного прохладнее будет только на побережье.

Аналогичные условия ожидаются и на следующей неделе, а в самые жаркие дни температура повысится до +26...+31 градуса. Каждый день возможны локальные грозовые дожди, тем не менее в большинстве регионов страны усилится засуха.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается примерно на семь градусов выше нормы. Май этого года может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о первой в этом сезоне волне жары. Предупреждение будет действовать со второй половины дня 24 мая до конца месяца. На большей части территории Латвии прогнозируется сильная жара, когда температура воздуха составит +27...+29 градусов.

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