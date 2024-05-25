До +29 градусов! По всей Латвии объявлено желтое предупреждение о жаре

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь местами в западных и центральных регионах страны.

Также сформируются грозовые облака, которые принесут местами сильный дождь, а местами - порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Возможен град.

Сохранится слабый ветер. Воздух прогреется до +24...+29 градусов, на Курземском побережье до +20...+23 градусов.

В Риге в субботу будет светить солнце, временами облачность. Будет дуть легкий ветерок, столбик термометра поднимется до +27...+29 градусов.

До конца мая в Латвии действует распространенное синоптиками желтое предупреждение о сильной жаре и высокой пожароопасности в лесах.

Жара вызывает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Риску подвержены пожилые люди, дети грудного возраста, а также представители других возрастных групп, страдающие хроническими заболеваниями.

Галерея: Пляж летом

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