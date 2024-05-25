Фото В Риге во время грозы заметили разновидность смерча

Траллис опубликовал снимок экрана с камеры прямого эфира Латвийского телевидения, где видны Старая Рига и центр Риги. За башнями рижских церквей вихрь. Эксперт отметил, что это разновидность смерча.

"Через поднятые ветром песчаные облака виден небольшой landspout, который является разновидностью торнадо, или смерча, он формируется из земли вверх», — пишет Траллис.

Фото: Ekrānuzņēmums no LTV/Jānis Trallis/X

Сотрудник Latvijas Televīzija Томс Брицис в субботу вечером в соцсетях также выразил подозрение, что в Риге мог быть замечен вихрь.

Rīgā aizdomas par virpuļviesuli, pagaidām gan nav ziņu, vai sasniedzis zemi un radījis kādus postījumus. Veidojums bija ļoti īslaicīgs, ātri izgaisa.

Foto: Ilze Golubeva pic.twitter.com/JrnnLSBj1w — Toms Bricis (@boms_tricis) May 25, 2024

В Риге есть подозрения на вихрь, пока нет сведений о том, достиг ли он земли и нанес ли какой-либо ущерб. Формирование было очень кратковременным, быстро исчезло.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии ранее сообщал, что во второй половине дня и вечером на большей части Латвии активно образуется гроза с резкими порывами ветра и сильными ливнями. В Риге во время грозы зарегистрированы порывы ветра 22 м/с.

Разряды молнии за последний час (в начале вечера субботы). Фото: Meteo.lv @LVGMC_Meteo/Twitter.com

Ранее сообщалось, что в начале ночи на воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди и возможна гроза, прогнозируют синоптики.

Ночью облачность в небе будет небольшой.

Будет дуть слабый ветер, и температура воздуха будет не ниже +13..+18 градусов, местами +11..+12 градусов.

В Риге ночью облаков в небе будет мало и осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, и минимальная температура воздуха составит +17..+18 градусов.

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