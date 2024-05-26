Как долго продлится жара в Латвии? Синоптики сделали новый прогноз

В последние несколько дней погода была по-летнему теплой: в большинстве районов страны светило солнце, местами грозовые тучи приносили проливные дожди и сильные порывы ветра, град.

В ближайшие несколько дней ожидаются похожие погодные условия: солнце будет периодически закрываться облаками, а местами вновь появятся дождевые и грозовые тучи.

Дневная температура составит +24...+29 градусов, местами до +30 градусов, на побережье будет прохладнее.

Ночью воздух будет теплым, столбик термометра не опустится ниже +10...+18 градусов.

Хотя с понедельника облака станут более частыми и принесут долгожданный дождь, лишь во второй половине недели в Латвию постепенно начнут поступать более прохладные воздушные масса, и на большей части территории дневная температура не будет подниматься выше +25 градусов.

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