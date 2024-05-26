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До +22 градусов! Где в Риге самая теплая вода?

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Озеро в Риге
Озеро в Риге Фото: Ieva Lūka/LETA

В купальных зонах Риги самая теплая вода на озере Кишезерс и в Румбуле, где она прогрелась до +22 градусов.

Температура воды в озере Бабелитис +19 градусов, на Кипсале +18 градусов, а в Луцавсале - на один градус ниже.

Температура воды в море у Вакарбулли +14 градусов, а в Вецаки +12 градусов.

Всего в Риге восемь официальных мест для купания: Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, озеро Бабелитис, Кипсала, Кишезерс, а также Луцавсала и залив на Луцавсале.

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