Жара продолжается! Во вторник обещают +30 градусов

Ночью облаков будет немного, в восточных районах страны возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, температура опустится до +10...+17 градусов.

Днем кратковременные дожди и грозы ожидаются в основном в Видземе, Латгале и Селии, местами с ливнями и порывами ветра.

Максимальная температура воздуха во вторник составит +27...+30 градусов, в отдельных районах побережья будет +22...+26 градусов.

Во вторник в Риге ожидается солнечная погода, во второй половине дня возрастет вероятность ливней. Ночью при слабом ветре температура опустится до +17 градусов, в пригородах - до +12...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +29 градусов, у моря будет прохладнее.

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