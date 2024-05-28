В среду будет жарко; местами возможны ливни с грозами

Облачность будет переменной. Ближайшей ночью местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +12...+18 градусов.

Наиболее объемные дождевые и грозовые облака соберутся во второй половине дня и будут двигаться с юга на север. Ветер ожидается преимущественно слабый, но проливные дожди могут сопровождаться порывистым ветром, локально возможны бури и град.

Максимальная температура воздуха составит +23...+28 градусов, на западном побережье Курземе - до +18 градусов.

В Риге 29 мая время от времени ожидаются дожди, днем возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, во время грозы - порывистый. Температура воздуха составит +18 градусов ночью и до +27 градусов днем.

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