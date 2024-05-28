Конец мая в Латвии может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Ранее самым теплым конец мая был в 2007 году, когда средняя температура последних 11 дней месяца составила +18,4 градуса. Тепло было и в последней декаде мая 2018 года, когда средняя температура воздуха достигла +17,2 градуса.

Поскольку оставшиеся майские дни ожидаются очень теплыми, третья декада мая этого года может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений. Климатическая норма, или средний показатель за этот период 1999-2020 годов, составляет +12,9 градуса.

И весь месяц также обещает стать одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Среднемесячная температура, скорее всего, превысит +14,0 градуса. До сих пор самый теплый май был в 2018 году, когда среднемесячная температура составила +15,3 градуса, второе место занимает май 2013 года с +14,4 градуса, далее следует май 1993 года с +14,3 градуса. Средняя температура мая составляет +11,4 градуса.

На волне жары, которая началась 16 мая, в Латвии на данный момент зафиксированы девять рекордов суточной максимальной температуры воздуха, в том числе во вторник в Вентспилсском порту был побит рекорд жары 28 мая - температура там достигала +30,1 градуса. Это также первые +30 градусов, зарегистрированные на государственных станциях наблюдений в 2024 году.

Во вторник в 15:00 температура воздуха в сети наблюдений LVĢMC составила от +21,1 градуса на Колке до +28,7 градуса в Екабпилсе и Риге.

В восточной части страны во многих местах идут дожди, местами сильные дожди и грозы. В ближайшие сутки и в других местах Латвии ожидаются ливни с грозами, местами их будут сопровождать град и сильные порывы ветра, локально возможна буря, предупреждают синоптики.

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