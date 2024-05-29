Чт, 30.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Четверг принесет жару и грозы с градом

rus.tvnet.lv/LETA
CopyTelegram Whatsapp
Непогода в Риге.
Непогода в Риге. Фото: Zane Bitere/LETA

В четверг в Латвии солнце прогреет воздух до +26...+30 градусов, чуть прохладнее будет в некоторых местах на побережье, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня и вечером во многих местах ожидаются кратковременные дожди и грозы, облачность в основном будет двигаться с юго-востока на северо-запад.

Местами гроза принесет сильный дождь, град и порывистый ветер, локально возможны буря и град диаметром в несколько сантиметров. Ветер преимущественно будет слабым.

В Риге начиная с полудня возможны кратковременные дожди и грозы. Основную часть дня будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +29 градусов.

В Латвии по-прежнему действует распространенное синоптиками желтое предупреждение о сильной жаре и высокой пожароопасности в лесах.

Галерея: Погода в Латвии 

 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх