Четверг принесет жару и грозы с градом

Во второй половине дня и вечером во многих местах ожидаются кратковременные дожди и грозы, облачность в основном будет двигаться с юго-востока на северо-запад.

Местами гроза принесет сильный дождь, град и порывистый ветер, локально возможны буря и град диаметром в несколько сантиметров. Ветер преимущественно будет слабым.

В Риге начиная с полудня возможны кратковременные дожди и грозы. Основную часть дня будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +29 градусов.

В Латвии по-прежнему действует распространенное синоптиками желтое предупреждение о сильной жаре и высокой пожароопасности в лесах.

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