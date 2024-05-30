Солнце и грозы: синоптики сделали прогноз на последний день весны

Ночью местами пройдет кратковременный дождь. Температура понизится до +12...+17 градусов при слабом ветре.

Днем солнце прогреет воздух до +23...+28 градусов. Во второй половине дня и вечером снова появятся грозовые облака, которые будут перемещаться с востока на запад, северо-запад. Ожидаются ливни, град и сильные порывы ветра.

В Риге в течение ночи ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет слабым или умеренным, с востока. Температура воздуха ночью опустится до +15...+17 градусов, днем достигнет +27 градусов, у моря будет на несколько градусов холоднее.

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