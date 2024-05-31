Похолодание, заморозки и дожди: синоптики о прогнозе на первые дни лета

В первые субботу и воскресенье июня ожидается переменная облачность, в большинстве районов - кратковременные дожди. Местами грозовые облака принесут ливень, град и порывистый ветер. Температура воздуха понизится до +11...+17 градусов ночью и +20...+26 градусов в середине дня.

В начале следующей недели станет на несколько градусов прохладнее, а во второй половине недели уже значительно похолодает - вероятно, температура не превысит +14...+19 градусов. Ночи также станут холоднее, местами возможны легкие заморозки на высоте травы. Ветер будет дуть преимущественно с запада, временами порывистый. Вероятны дожди.