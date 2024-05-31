В первый день июня местами ожидаются сильные ливни и град

В ночь на 1 июня местами будут идти кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер - слабый, температура воздуха понизится до +11...+17 градусов.

Днем в субботу продолжат собираться новые дождевые и грозовые облака, которые будут перемещаться преимущественно с юго-востока на запад. Местами ожидаются сильные ливни с грозами и град.

Будет дуть слабый ветер, во время грозы - порывистый. Максимальная температура воздуха составит +21...+26 градусов.

В Риге в субботу ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Временами будет светить солнце. Ветер - преимущественно слабый. Температура воздуха составит +17 градусов ночью и до +24 градусов днем.

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