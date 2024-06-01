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Метеорологи объявили оранжевое предупреждение из-за грозы

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Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил оранжевое предупреждение из-за гроз, которые ожидаются в субботу, 1 июня, во второй половине дня.

Согласно информации на сайте LVĢMC, в Латвии ожидаются грозы. Местами грозы будут очень сильными и будут сопровождаться градом, порывы ветра во время грозы достигнут 15-19 м/с.

LVĢMC призывает быть готовыми к очень сильным грозам. Если возможно, немедленно найдите убежище в закрытых помещениях и следуйте инструкциям ответственных органов.

Грозы существенно повлияют на отдых на свежем воздухе. Из соображений безопасности оцените, не следует ли отменить или перенести мероприятия, запланированные на открытом воздухе.

Будьте предельно осторожны в местах, особенно подверженных грозам: если вы находитесь в лесу, ищите укрытие в низинах, в местах с низким кустарником, а если вы находитесь на открытой местности, то укрывайтесь, например, в долине. Избегайте находиться на холмах, в открытых полях, вблизи линий электропередач.

Находясь на воде, постарайтесь немедленно добраться до берега и найти укрытие. Также позаботьтесь о домашних животных, они тоже подвержены риску во время грозы.

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