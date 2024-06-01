Метеорологи объявили оранжевое предупреждение из-за грозы

Согласно информации на сайте LVĢMC, в Латвии ожидаются грозы. Местами грозы будут очень сильными и будут сопровождаться градом, порывы ветра во время грозы достигнут 15-19 м/с.

⚠️Pēcpusdienā Latvijā gaidāms pērkona negaiss. Dažviet pērkona lietusgāzes būs ļoti stipras un tās pavadīs krusa! Vējš brāzmās negaisa laikā sasniegs 15-19 m/s.https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/EbdvGLgJ69 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 1, 2024

LVĢMC призывает быть готовыми к очень сильным грозам. Если возможно, немедленно найдите убежище в закрытых помещениях и следуйте инструкциям ответственных органов.

Грозы существенно повлияют на отдых на свежем воздухе. Из соображений безопасности оцените, не следует ли отменить или перенести мероприятия, запланированные на открытом воздухе.

Будьте предельно осторожны в местах, особенно подверженных грозам: если вы находитесь в лесу, ищите укрытие в низинах, в местах с низким кустарником, а если вы находитесь на открытой местности, то укрывайтесь, например, в долине. Избегайте находиться на холмах, в открытых полях, вблизи линий электропередач.

Находясь на воде, постарайтесь немедленно добраться до берега и найти укрытие. Также позаботьтесь о домашних животных, они тоже подвержены риску во время грозы.

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