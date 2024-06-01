Синоптики предупреждают: сильные грозы с градом возможны и в воскресенье

В ночь на воскресенье, 2 июля, местами по Латвии ожидается кратковременный дождь, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Как сообщает агентство LETA, ночью ожидается переменная облачность, местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, который во время грозы станет порывистым. В отдельных районах образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов.
В Риге ночью ожидается переменная облачность, в начале ночи возможны кратковременный дождь и гроза. Будет дуть слабый ветер, во время грозы он станет порывистым, а температура воздуха не будет ниже +15...+17 градусов.
В свою очередь в воскресенье, 2 июня, ожидается переменная облачность, которая местами принесет сильную грозу. Грозовые дожди будут местами очень сильными и сопровождаться градом. Будет дуть преимущественно слабый ветер, однако во время грозы возможны порывы до 20-24 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +20...+25 градусов.
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В Риге днем ожидается как солнце, так и облачная погода. Утром отдельные губчатые облака перерастут в грозовые тучи, которые принесут ливни, возможно, с градом. Будет дуть слабый ветер, во время грозы его порывы усилятся до 15 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит +22...+24 градусов.
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