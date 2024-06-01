Синоптики предупреждают: сильные грозы с градом возможны и в воскресенье

Как сообщает агентство LETA, ночью ожидается переменная облачность, местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, который во время грозы станет порывистым. В отдельных районах образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов.

В Риге ночью ожидается переменная облачность, в начале ночи возможны кратковременный дождь и гроза. Будет дуть слабый ветер, во время грозы он станет порывистым, а температура воздуха не будет ниже +15...+17 градусов.

В свою очередь в воскресенье, 2 июня, ожидается переменная облачность, которая местами принесет сильную грозу. Грозовые дожди будут местами очень сильными и сопровождаться градом. Будет дуть преимущественно слабый ветер, однако во время грозы возможны порывы до 20-24 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +20...+25 градусов.

Галерея: Гроза в Риге в субботу, 1 июня

В Риге днем ожидается как солнце, так и облачная погода. Утром отдельные губчатые облака перерастут в грозовые тучи, которые принесут ливни, возможно, с градом. Будет дуть слабый ветер, во время грозы его порывы усилятся до 15 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит +22...+24 градусов.

Видео: Сильный град в пятницу, 31 мая

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