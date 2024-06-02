Кратковременные дожди и грозы возможны и в понедельник

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в начале ночи - грозы. Температура воздуха составит +12...+16 градусов.

В Риге в первой половине ночи ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит +14...+16 градусов.

Днем будет преобладать переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы с ливнями, порывистым ветром и градом. Воздух прогреется до +21...+25 градусов, на побережье - до +18...+20 градусов.

В Риге ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, а температура воздуха составит +22...+23 градуса.

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