Чего ждать от погоды? Синоптики сделали прогноз на неделю

Первый дни недели еще будет теплыми, могут пройти грозы, однако ближе к выходным температура воздуха постепенно понизится. Во второй половине недели под влиянием циклона в Латвии пройдут дожди, усилится и ветер.

Первая неделя июня начнется с теплой погоды, ожидается переменная облачность и местами, главным образом в центральном и восточном районах страны, ожидается дождь и гроза.

В понедельник, 3 июня, во время грозы локально возможны сильные ливни, а также резкие порывы ветра и град. Принимая во внимание, что в целом ветер будет слабым, в отдельных регионах ночью и с утра образуется туман. В ночь на понедельник воздух остынет до +12...+17 градусов, днем же потеплеет до +21...+26 градусов, но на побережье будет немного прохладнее.

Во вторник и в среду погода будет идентичной - местами в восточной части Латвии ожидается дождь, есть и небольшая вероятность грозы. При слабом ветре ночью и с утра местами сгустится туман. Ночью температура воздуха опустится до +10...+16 градусов, а днем ожидается по-летнему теплая погода.

Во второй половине недели погодные условия будут устанавливать циклоны, кроме того, на территорию Латвии придут холодные воздушные массы. На обширной территории ожидается дождь, усилится ветер. Ночью похолодает до +8...+13 градусов, а днем не будет теплее +20...+23 градусов. Стоит принять во внимание, что из-за ветра будет казаться, что температура воздуха еще чуть ниже.

Галерея: Ливень в Риге, 1 июня 2024 года

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