В понедельник местами ожидаются дожди

В некоторых районах ожидаются ливни с грозами. Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, во время дождя - порывистый.

Температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов, но на побережье местами не превысит +18...+19 градусов.

В Риге облаков в течение дня станет меньше, осадки маловероятны. При слабом северо-западном ветре воздух днем прогреется до +22... +23 градусов, у моря - до +19 градусов.

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