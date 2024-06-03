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В понедельник местами ожидаются дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Лето. Иллюстративное фото.
Лето. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

В понедельник наиболее солнечная погода ожидается в Курземе, а в центральной и восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

В некоторых районах ожидаются ливни с грозами. Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, во время дождя - порывистый.

Температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов, но на побережье местами не превысит +18...+19 градусов.

В Риге облаков в течение дня станет меньше, осадки маловероятны. При слабом северо-западном ветре воздух днем прогреется до +22... +23 градусов, у моря - до +19 градусов.

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