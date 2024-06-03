В реках и озерах Латвии вода прогрелась до +23 градусов

В Айвиексте, Даугаве, Лиелупе и Венте температура воды в основном составляет +21...+23 градуса, в Гауе она колеблется около +20 градусов, в большинстве других рек вода также теплее +17 градусов.

В крупнейших озерах вода в основном прогрелась до +18...+22 градусов.

В море сохраняется более прохладная вода. В 6 часов утра понедельника температура воды в сети наблюдений LVĢMC составляла от +7 градусов в порту Скулте и +9 градусов в Даугавгриве до +16,5 градуса на мысе Колка.

На этой неделе ветер будет часто дуть с запада, юго-запада, что будет способствовать повышению температуры воды на Видземском побережье и в открытом море на западном берегу Курземе, а на Курземском побережье Рижского залива вода снова станет холодной.

С наступлением прохладной погоды на этой неделе ожидается незначительное снижение температуры воды в реках и озерах. Осадков на этой неделе, скорее всего, будет не так много, чтобы в реках существенно поднялся уровень воды.

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