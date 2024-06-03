Во вторник воздух прогреется до +25 градусов

Во второй половине дня будет преобладать переменная облачность, а вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ожидается западный ветер, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, днем потеплеет до +22...+26 градусов, в отдельных прибрежных районах - до +20 градусов.

В Риге 4 июня ожидается частичная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, в пригородах - до +12 градусов. Днем слабый западный ветер перейдет в северный, температура воздуха составит +24 градуса, у моря - около +20 градусов.

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