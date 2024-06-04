Конец мая в Латвии оказался на 6,4 градуса теплее нормы

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2007 году, когда средняя температура за последние 11 дней мая составила +18,4 градуса. Климатическая норма, или среднее значение, за 1991-2020 гг. составляет для этого периода +12,9 градуса.

Самая низкая температура воздуха в конце мая составила +7,1 градуса и была зарегистрирована 26 мая в Зосены, а максимальная температура за весь месяц составила +30,1 градуса и была зафиксирована 28 мая в Вентспилсском порту.

Средняя температура воздуха в мае составила +14,4 градуса, что на 3 градуса выше нормы. Таким же теплым май был в 2013 году, а рекордно теплым - в 2018 году, когда средняя температура за месяц составила +15,3 градуса.

Минимальная температура воздуха составила -5,5 градуса 9 мая в Мадоне и Зосены. В Дагде и Резекне был побит месячный рекорд холода, когда температура воздуха на восходе солнца 9 мая опустилась до -3,5 и -5,1 градуса соответственно.

Всего в прошлом месяце было побито пять рекордов холода и 13 рекордов тепла.

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