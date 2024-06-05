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В четверг пройдут дожди, станет прохладнее

rus.tvnet.lv/LETA
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Кот. Иллюстративное фото
Кот. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В ночь на четверг, 6 июня, на большей части территории Курземе, местами в Латгале и на востоке Видземе ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Утром в четверг кратковременный дождь пройдет в центральной части страны. Ночью температура воздуха составит +9...+15 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, в центральных и восточных регионах пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит +17...+21 градус, на востоке Латвии - до +23 градусов.

В Риге утром ожидается дождь, днем облачность уменьшится. Ночная температура составит +14 градусов, в пригородах - +10...+13 градусов, днем - до +19...+20 градусов.

Галерея: Лето в городе

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