Кипр страдает от необычной жары; власти ограничили работы на открытом воздухе

Учитывая сильную жару, служба занятости распорядилась приостановить все работы на открытом воздухе с полудня до 16:00.

Запрет распространяется на строительные работы и доставку любой продукции с использованием двухколесных транспортных средств, мопедов и других двухколесных транспортных средств.

Минздрав страны посоветовал детям и пожилым людям не находиться на солнце, а пожарные службы напомнили, что высок риск лесных пожаров.

Кипр уже испытывает значительную нехватку осадков, и на этой неделе синоптики сообщил местным СМИ, что 2024 год стал десятым самым засушливым годом за всю историю наблюдений за предыдущие 123 года.

Зафиксированная сегодня, 4 июня, температура воздуха оказалась примерно на десять градусов выше июньской нормы. Метеорологическая служба Кипра называет это "необычным явлением", связанным с погодой в восточном Средиземноморье.

"Уже 12 месяцев подряд средняя температура на планете является самой высокой за всю историю", - сообщил представитель метеорологической службы.

"Мы могли бы объяснить наблюдаемые погодные явления постоянным изменением климата (..), и многие ученые полагают, что это изменение необратимо", - отметили они.

В последние годы лето на Кипре стало жарче, а периоды жары стали длиннее. Июль прошлого года был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений: 17 дней подряд температура превышала 40 градусов по Цельсию.

Самая высокая когда-либо зарегистрированная температура на Кипре составила 46,2 градуса по Цельсию в сентябре 2020 года.

Метеорологи прогнозируют, что с субботы, 8 июня, на Кипре может стать немного холоднее.

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