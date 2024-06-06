В четверг будет дуть порывистый ветер, день будет умеренно теплым

В первой половине дня местами еще пройдут кратковременные дожди, позднее существенных осадков не ожидается.

Будет дуть умеренный западный ветер, в Латгале и Видземе - с порывами до 14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +17...+21 градус, на крайнем востоке страны - до +23 градусов.

В Риге утром пройдет дождь, днем облаков станет меньше, будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, который перейдет в северо-западный. Воздух прогреется до +19...+20 градусов.

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