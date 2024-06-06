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Ночь на пятницу будет прохладной

rus.tvnet.lv/LETA
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Пион в Ботаническом саду Латвийского университета
Пион в Ботаническом саду Латвийского университета Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Температура воздуха в Латвии в ночь на пятницу опустится до +4...+9 градусов, а на части побережья будет не ниже +10...+13 градусов, прогнозируют синоптики.

В первую пятницу июня будет переменная облачность, в отдельных районах ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

Днем температура поднимется до +16...+20 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха на восходе составит около +10 градусов, в пригородах +6...+9 градусов, а днем потеплеет до +18...+19 градусов.

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