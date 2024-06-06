В пятницу местами ожидается кратковременный дождь

Температура воздуха не поднимется так высоко, как в предыдущие дни - максимальная температура составит +16...+20 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно с запада.

В Риге солнце будет периодически закрываться облаками, а к вечеру возрастет вероятность дождя. Ожидается легкий юго-западный ветер, вечером - северный. Температура воздуха поднимется до +19 градусов.

В некоторых лесах Латвии сохраняется высокая пожароопасность.

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