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В пятницу местами ожидается кратковременный дождь

rus.tvnet.lv/LETA
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Пион в Ботаническом саду Латвийского университета
Пион в Ботаническом саду Латвийского университета Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В пятницу, 7 июн, в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха не поднимется так высоко, как в предыдущие дни - максимальная температура составит +16...+20 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно с запада.

В Риге солнце будет периодически закрываться облаками, а к вечеру возрастет вероятность дождя. Ожидается легкий юго-западный ветер, вечером - северный. Температура воздуха поднимется до +19 градусов.

В некоторых лесах Латвии сохраняется высокая пожароопасность.

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