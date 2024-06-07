Стало прохладнее, но температура воды в реках и озерах остается выше +20 градусов

С наступлением более прохладной погоды температура воды в водоемах постепенно снижается, но в реках и озерах она пока остается выше +20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В пятницу утром температура воды в реках Айвиексте, Даугава, Лиелупе и Вента составляет +19...+23 градуса, в Гауе в основном +18...+19 градусов, в большинстве других рек +16...+21 градус.
В озерах температура воды составляет +18...+22 градуса.
Температура воды в море на большинстве пляжей составляет +15...+17 градусов.
По данным Юрмальской пляжной спасательной службы, в четверг вечером температура воды в Булдури составляла +19 градусов, в Майори и Каугури - на один-два градуса ниже.
В ближайшие дни вода станет немного холоднее, и возможны более резкие колебания температуры из-за ветра и течений.
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