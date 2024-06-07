Стало прохладнее, но температура воды в реках и озерах остается выше +20 градусов

В пятницу утром температура воды в реках Айвиексте, Даугава, Лиелупе и Вента составляет +19...+23 градуса, в Гауе в основном +18...+19 градусов, в большинстве других рек +16...+21 градус.

В озерах температура воды составляет +18...+22 градуса.

Температура воды в море на большинстве пляжей составляет +15...+17 градусов.

По данным Юрмальской пляжной спасательной службы, в четверг вечером температура воды в Булдури составляла +19 градусов, в Майори и Каугури - на один-два градуса ниже.

В ближайшие дни вода станет немного холоднее, и возможны более резкие колебания температуры из-за ветра и течений.

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