Ветер и грозы: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

В субботу и воскресенье будет переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди. Более сильные осадки пройдут через Латвию с запада в ночь на воскресенье и в первой половине дня, местами возможны интенсивные грозовые дожди.

Минимальная температура ночью составит +7...+13 градусов, днем будет не теплее +16...+19 градусов. Западный ветер временами усилится, в воскресенье местами на побережье и при грозе его скорость порывами может превышать 20 метров в секунду.

В начале следующей недели ожидается небольшой дождь, днем температура повысится на пару градусов, в середине и второй половине недели вероятность осадков возрастет. Ближе к Лиго погода может стать более жаркой.

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