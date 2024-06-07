Похолодание и дожди: синоптики сделали прогноз на субботу

В субботу, 8 июня, во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди, более сильные осадки ожидаются ночью и утром, прогнозируют синоптики.
День будет облачным, временами выглянет солнце.
Температура воздуха ночью опустится до +7...+12 градусов, в отдельных районах на побережье - до +13...+14 градусов.
Днем будет дуть слабый и умеренный западный ветер, а температура воздуха составит +16...+19 градусов.
В Риге днем пройдут кратковременные дожди, между облаками временами будет выглядывать солнце. Температура воздуха в столице составит +12 градусов ночью, а днем не превысит +18 градусов.
Галерея: Цветение пионов
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