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Похолодание и дожди: синоптики сделали прогноз на субботу

TVNET/LETA
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Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 8 июня, во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди, более сильные осадки ожидаются ночью и утром, прогнозируют синоптики.

День будет облачным, временами выглянет солнце.

Температура воздуха ночью опустится до +7...+12 градусов, в отдельных районах на побережье - до +13...+14 градусов.

Днем будет дуть слабый и умеренный западный ветер, а температура воздуха составит +16...+19 градусов.

В Риге днем пройдут кратковременные дожди, между облаками временами будет выглядывать солнце. Температура воздуха в столице составит +12 градусов ночью, а днем не превысит +18 градусов.

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