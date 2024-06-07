Юрмала, Лиепая и Саулкрасты: объявлены пляжи, где не рекомендуется купаться

Допустимые нормы микробиологических показателей превышены на центральном пляже в Саулкрасты, в Юрмале - Меллужи и Пумпури, а также на юго-западном пляже Лиепаи и месте купания в центре города возле стадиона. Инспекция здравоохранения рекомендует не купаться в этих местах.

В местах купания на озере Лубанаc введен запрет на купание, поскольку там зацвели сине-зеленые водоросли. Ограничения на купание действуют до тех пор, пока не будут объявлены повторные лабораторные анализы и их результаты.

Купальные места на озере Разнас в Липушках закрыты, потому что в этом районе ведутся строительные работы.

В остальных 52 официальных внутренних и морских пляжах Латвии микробиологическое качество воды соответствует требованиям и купание разрешено.

Раз в месяц специалисты проводят углубленные лабораторные и визуальные проверки качества воды в официальных местах для купания купания.

В лаборатории определяют такие микробиологические показатели, как показатели фекальной контаминации, кишечной палочки и кишечных энтерококков.

Специалисты визуально оценивают цвет воды, уделяя особое внимание плавающим в воде отходам и нефтепродуктам, а также процессу размножения сине-зеленых водорослей.

Если результаты анализов проб воды показывают, что вода не соответствует требованиям, инспекция определяет ограничение для купания - рекомендацию не купаться или запрет на купание.

Рекомендация не плавать важна для чувствительных групп населения: маленьких детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, у которых ослаблен иммунитет.

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