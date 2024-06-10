В понедельник пройдут кратковременные дожди

Ожидается умеренный южный и юго-западный ветер, временами порывами до 9-14 метров в секунду, на побережье - до 17 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +16…+18 градусов в Курземе до +21…+22 градусов в Латгале и Селии.

В Риге временами возможен небольшой дождь, а температура воздуха не превысит +19...+20 градусов.

Галерея: Дождь в Риге

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