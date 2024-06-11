Во вторник вечером во многих местах ожидаются дожди

Во вторник днем и вечером во многих районах западной и центральной части Латвии начиная с юга Курземе ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.
В восточной части Латвии будет сухо и преимущественно солнечно.
Температура воздуха поднимется до +17...+22 градусов. Ветер будет преимущественно слабым.
В Риге постепенно увеличится облачность, вечером ожидается дождь. При небольшом юго-западном ветре температура воздуха днем достигнет +20...+21 градуса.
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