Начало июня в Латвии было теплее нормы на 1,4 градуса

В начале июня погода была в среднем на три градуса прохладнее, чем в конце мая, который стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в стране.

Самая низкая температура воздуха в первой декаде июня была +2,4 градуса 10 июня в Мадоне, а максимальная составила +26,9 градуса 2 июня в Даугавпилсе.

Осадков в Латвии выпало в среднем 18,5 миллиметра, что составляет 119% от декадной нормы. Больше всего осадков выпало в Курземе и Земгале, а самая засушливая погода сохранялась в Видземе.

Первый месяц лета начался с теплой погоды и частых гроз, местами выпал град, а деревья или их ветви ломались.

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