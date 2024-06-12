В четверг в Латвии будет мало осадков

Ночью будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер - слабый западный, юго-западный, на побережье, возможно, с порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +6...+9 градусов, на побережье - до +13.

Днем облаков станет больше и начиная с юго-запада страны местами пройдут кратковременные дожди. При западном, юго-западном ветре от слабого до умеренного температура воздуха достигнет +16...+21 градуса.

В Риге в ночь на четверг ожидается преимущественно ясная погода, днем солнце временами будет скрываться за тучами, которые могут принести кратковременные дожди. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +19 градусов.

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