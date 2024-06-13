В пятницу во многих местах Латвии ожидаются дожди

Ночью будет преимущественно пасмурно, в Курземе - с прояснениями. Днем, начиная с запада, солнце выглянет на всей территории страны. Ожидается слабый ветер.

Температура воздуха ночью понизится до +8...+12 градусов, местами в Курземе - до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов.

В Риге ночью и утром ожидается облачная погода, днем временами будет светить солнце. Иногда - с наибольшей вероятностью в утренние часы - будут идти дожди. Ветер ожидается совсем слабый. Температура воздуха составит +12 градусов ночью и +18 днем.

Галерея: Дождливая погода

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