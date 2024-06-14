В ближайшие дни станет теплее, но будет дождливо

В субботу еще сохранится небольшая переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер - слабый. Ночь будет прохладной, во второй половине дня воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В воскресенье дождь возможен главным образом только на западе Курземе, в других местах страны будет довольно солнечно. При слабом юго-восточном ветре минимальная температура воздуха ночью ожидается от +7 градусов местами в восточных краях до +16 на Курземском побережье; днем температура поднимется до +23...+26 градусов, в Курземе местами будет не теплее +18...+22 градусов.

На следующей неделе каждый день в Латвии сохраняется вероятность дождей с грозовой облачностью, в том числе возможны сильные ливни. Циклон с сильным дождем может затронуть обширную территорию, прогнозы остаются переменчивыми. Наибольшая вероятность обширных ливней ожидается 19-21 июня. Воздух в основном будет более теплым и влажным, чем на этой неделе.

Вероятность дождя прогнозируется и на Лиго, когда, скорее всего, будет умеренная температура воздуха.

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