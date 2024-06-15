В воскресенье ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения

Загорать в Латвии в воскресенье, 16 июня, следует с осторожностью, так как показатель ультрафиолетового излучения будет высоким, предупреждает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии LVĢMC.
Индекс ультрафиолетового излучения (UVI) достигнет умеренного или высокого уровня к середине дня воскресенья.
Синоптики призывают жителей быть осторожными и не находиться долго под прямыми солнечными лучами.
Информация, опубликованная на сайте LVĢMC, показывает, что при среднем и высоком уровне UVI следует соблюдать осторожность.
Лучше стараться оставаться в тени, особенно в полдень.
Жителям следует избегать длительного пребывания на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пользоваться солнцезащитным кремом.
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