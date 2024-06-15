В воскресенье ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения

Индекс ультрафиолетового излучения (UVI) достигнет умеренного или высокого уровня к середине дня воскресенья.

Синоптики призывают жителей быть осторожными и не находиться долго под прямыми солнечными лучами.

Информация, опубликованная на сайте LVĢMC, показывает, что при среднем и высоком уровне UVI следует соблюдать осторожность.

Лучше стараться оставаться в тени, особенно в полдень.

Жителям следует избегать длительного пребывания на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пользоваться солнцезащитным кремом.

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