Воскресенье будет солнечным; предупреждают о сильном ультрафиолетовом излучении

Сегодня в Латвии воздух прогреется до +26 градусов, только в западных районах страны ожидаются дожди.

Восточный, юго-восточный ветер останется слабым до умеренного, во второй половине дня он постепенно стихнет.

Температура воздуха поднимется до +22..+26 градусов, а на Курземском побережье будет не теплее +19..+22 градусов.

В столице днем будет частично облачно и сухо. Будет дуть слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер, и воздух прогреется до +24..+26 градусов.

Синоптики призывают жителей быть осторожными и не находиться долго под прямыми солнечными лучами.

Информация, опубликованная на сайте LVĢMC, показывает, что при среднем и высоком уровне UVI следует соблюдать осторожность.

Лучше стараться оставаться в тени, особенно в полдень.

Жителям следует избегать длительного пребывания на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пользоваться солнцезащитным кремом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!