Воскресенье будет солнечным; предупреждают о сильном ультрафиолетовом излучении

Воскресенье в Латвии будет солнечным и теплым, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Однако синоптики предостерегают от ультрафиолетового излучения.
Сегодня в Латвии воздух прогреется до +26 градусов, только в западных районах страны ожидаются дожди.
Восточный, юго-восточный ветер останется слабым до умеренного, во второй половине дня он постепенно стихнет.
Температура воздуха поднимется до +22..+26 градусов, а на Курземском побережье будет не теплее +19..+22 градусов.
В столице днем будет частично облачно и сухо. Будет дуть слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер, и воздух прогреется до +24..+26 градусов.
Синоптики призывают жителей быть осторожными и не находиться долго под прямыми солнечными лучами.
Информация, опубликованная на сайте LVĢMC, показывает, что при среднем и высоком уровне UVI следует соблюдать осторожность.
Лучше стараться оставаться в тени, особенно в полдень.
Жителям следует избегать длительного пребывания на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пользоваться солнцезащитным кремом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!