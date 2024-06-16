Синоптики сделали прогноз погоды на следующую неделю

На новой неделе ожидаются как дождливые, так и жаркие дни. Начиная с воскресенья в Латвию с юга постепенно придут более теплые воздушные массы, а температура воздуха значительно повысится - местами до +25...+26 градусов.

В понедельник, 17 июня, на востоке страны ожидаются сильные грозы. Среда будет богата осадками, когда дожди пройдут по всей Латвии. Слабый ветер во время грозы может стать порывистым.

На следующей неделе ночью температура будет колебаться в пределах +11...+17 градусов. Температура воздуха днем ​​достигнет +21...+26 градусов, но на побережье будет прохладнее.

Прогнозы на предпраздничные и праздничные дни еще могут измениться, но последняя информация показывает, что местами ожидается дождь, а ветер усилится. Отдельные порывы могут составить 19 метров в секунду.

Ночью температура воздуха останется такой же, как и всю неделю, однако днем ​​воздух может прогреться до +16...+23 градусов.

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