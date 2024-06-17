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Уже до +19 градусов! На рижских пляжах повышается температура воды

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Пляж на Луцавсале
Пляж на Луцавсале Фото: Edijs Pālens/LETA

По сравнению с прошлой неделей повысилась температура воды на рижских пляжах, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию Рижской думы.

Самая теплая вода - в Кишэзерсе и в Даугаве на Румбуле, где ее температура составляет 19 градусов.

В Даугаве на Луцавсале и на Кипсале температура воды достигает 18 градусов. Такая же ситуация в озере Бабелитис.

В Вакарбулли вода прогрелась всего до 16 градусов.

В Риге всего восемь официальных пляжей - в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, на Румбуле, Кипсале, а также на Луцавсале и в Луцавсальском заливе.

Спасатели муниципальной полиции Риги заботятся о безопасности отдыхающих на всех официальных пляжах и на пляже возле Кишэзерса, который еще не получил статус официального.

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