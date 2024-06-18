Среда принесет сильные дожди и грозы

Наибольший риск сильных гроз будет днем в Латгале. Помимо сильного дождя и града, под грозовыми облаками возможны вихри. Облака будут двигаться с запада на восток-северо-восток.

В среду рано утром ливни дойдут до Курземе, а позже утром и в течение дня дожди ожидаются по всей стране, во многих местах сильные. Вечером дождь пойдет на убыль.

В ночь на среду будет дуть легкий ветерок, а температура воздуха опустится до +10...+15 градусов. Днем, когда центр циклона пересечет Латвию, будет дуть ветер переменных направлений порывами до 12-17 метров в секунду, при грозе еще сильнее.

Максимальная температура воздуха составит +14...+19 градусов, на юго-востоке до +25 градусов.

В Риге ближайшая ночь пройдет без осадков, при легком ветре температура воздуха опустится до +14 градусов. В течение дня будут идти периодические дожди, ветер северный, северо-западный, порывами до 15 метров в секунду. В среду в столице ожидается температура воздуха не выше +18 градусов.

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